«Газпром нефть» расширила число станций, принимающих топливные карты

С начала года «Газпром нефть» увеличила число автозаправочных станций, принимающих топливные карты «ОПТИ 24», на 63%, передает пресс-служба «Газпромнефть-Региональные продажи».

С помощью карт водители могут расплачиваться за покупку нефтепродуктов и сопутствующих товаров на 7 тысячах АЗС России. Также клиентам доступны услуги шиномонтажа, автомойки и замены моторного масла в 500 пунктах техобслуживания.

В Центральном регионе клиентам стали доступны более 650 новых АЗС. На юге страны, в Поволжье и на Урале — порядка 500 станций в каждом, в Сибири — 350, на Дальнем Востоке — 200.

«Развитие сети приема топливных карт позволяет клиентам выбирать наиболее эффективные маршруты — это экономит время и сокращает излишний пробег автотранспорта», — добавил директор по работе с коммерческим транспортом «Газпромнефть-Региональные продажи» Игорь Мощук.