Гарбузов: на выставке «Та самая Москва» пройдет лекция об электротранспорте

10 августа в рамках выставки «Та самая Москва» форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030» состоится лекция «Электротранспорт. Настоящее и будущее в Москве», заявил министр Правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Поддержка развития промышленного потенциала экологичных видов транспорта происходит по поручению мэра Москвы Сергея Собянина.

«Для этого на базе ОЭЗ „Технополис Москва“ функционирует кластер электромобилестроения, который позволяет компаниям эффективно осуществлять производственную кооперацию и ускорять внедрение новых энергоэффективных технологий в экономику столицы. В целях популяризации электрического транспорта один из лидеров отрасли проведет тематическую лекцию в рамках выставки „Та самая Москва“ в Манеже», — отметил Гарбузов.

Лекция «Электротранспорт. Настоящее и будущее в Москве» пройдет 10 августа с 13:00 до 13:45 в Манеже. Ее проведет коммерческий директор компании «Реватт» Артем Тихонов. Он расскажет о развитии отрасли электромобилестроения, особенностях внедрения зарядной инфраструктуры на улицах города, а также даст советы о том, как сделать использование электромобиля более комфортным.

«В условиях растущего интереса к экологичному транспорту и развитию электротранспортной отрасли, вопросы создания эффективной зарядной инфраструктуры становятся критически важными для формирования современной городской среды. Москва не стоит на месте, и электротранспорт — это яркое подтверждение её прогресса. Электромобильность — это тот шаг к инновациям, который делает столицу еще более привлекательной и современной», — прокомментировал он.

Регистрация не требуется. Более подробную информацию о мероприятии можно найти по ссылке на официальном сайте форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030».