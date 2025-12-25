ГАИ Подмосковья объяснила водителям, почему нужно всегда пристегиваться в авто

Сотрудники Госавтоинспекции напоминают автомобилистам о важности не только самим пристегиваться во время движения, но и следить за тем, чтобы ремнем безопасности пользовались все пассажиры, в том числе те, что сидят на заднем сидении. По статистике, ремень спасает жизни примерно в 70% случаев аварий, об этом сообщили в Управлении Госавтоинспекции ГУ МВД РФ по Московской области.

Существует миф о том, что ремень безопасности может стать препятствием для человека, который попал в ДТП и не может быстро эвакуироваться из транспортного средства. Однако на самом деле ремень безопасности спасает и жизнь, и здоровье человека, так как при вылете через лобовое стекло и от ударов об асфальт или другие транспортные средства полученные травмы могут оказаться в том числе летальными. В то время как, если человек остался в машине, шансов получить легкие травмы гораздо больше.

В ГАИ отметили, что в транспортном средстве пристегиваться должны даже те пассажиры, что находятся на заднем сидении. Если машина попадет в аварию, не пристегнутого человека может отбросить в сторону других пассажиров, что увеличит риски для жизней обоих людей.

Пристегивать ремень безопасности важно даже в пробках при минимальной скорости движения.

«Даже если на спидометре около 50 км/ч, можно пострадать. Представьте, что упали с четвертого этажа — такова будет сила удара на небольшой скорости», — отметили в ГАИ.

Автомобилистов просят быть предельно внимательными при движении, не нарушать правил дорожного движения и не совершать резких маневров, чтобы не провоцировать опасные ситуации для других людей. Любая ошибка может привести за собой непоправимые последствия.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что работа сотрудников Госавтоинспекции — это ответственность за жизни людей и гарантия безопасности на дорогах.

«По нашим трассам каждый день ездят миллионы автомобилей. Несмотря на это, в регионе снижается аварийность на дорогах — за 10 лет на 60%. В этом большая заслуга современных технологий и тех, кто честно и добросовестно делает свою работу», — сказал Воробьев.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.