Финансист Кырлан: уход части китайских брендов не обрушит авторынок

Даже если около десяти китайских марок приостановят работу в России, это не приведет к монополизации рынка двумя-тремя игроками, сообщил РИАМО доцент Финансового университета при правительстве РФ Марчел Кырлан.

«Мы видим, как рынок адаптируется к новым экономическим условиям, включая корректировку утилизационного сбора и изменение ключевой ставки, что заставляет производителей пересматривать свои стратегии присутствия. Российский рынок сохраняет высокую инвестиционную привлекательность для сильных игроков. Даже если некоторые бренды примут решение о приостановке деятельности или оптимизации модельного ряда, это не приведет к образованию дефицита», — сказал Кырлан.

Он пояснил, что основной объем продаж сегодня приходится на технологических гигантов, которые уже глубоко интегрированы в нашу экономику через локализацию производства и развитие широких дилерских сетей. Такие компании как Chery, Haval, Geely и Changan обладают достаточным запасом прочности чтобы не только остаться, но и занять освободившиеся ниши.

«Конкуренция сохранится на высоком уровне, так как оставшиеся игроки будут бороться за лояльность потребителя, предлагая более выгодные условия сервиса и расширенные гарантийные обязательства. Рынок станет более структурированным и понятным для покупателя, где на смену десяткам малознакомых имен придут устойчивые экосистемы брендов», — заключил финансист.

