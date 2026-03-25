Филиалы Мострансавто в Ногинске, Королеве и Балашихе лидируют в Подмосковье

Мострансавто подвело итоги перевозок учащихся с 1 сентября 2025 года в Подмосковье. Школьники и студенты совершили более 15,2 млн поездок по картам «Стрелка», сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Компания «Мострансавто» является подведомственной организацией регионального министерства транспорта.

Самым востребованным среди учащихся стал маршрут № 22 «ст. Пушкино — Ивантеевка (м/р Детская)». По этому направлению зафиксировано более 136,8 тыс. поездок.

Среди филиалов наибольший объем перевозок обеспечил МАП № 12 Ногинска — более 2,24 млн трансакций. Второе место занял МАП № 10 Королева с показателем свыше 2,23 млн поездок, третье — МАП № 11 Балашихи, где зарегистрировано более 1,46 млн операций. В числе наиболее активных подразделений также МАП № 9 Долгопрудного — свыше 1,04 млн поездок.

В «Мострансавто» рекомендовали родителям заранее пополнять баланс ученической карты. После зачисления средств карта автоматически выводится из стоп-листа в центральной системе, однако обновление данных в терминалах автобусов может занять до 24 часов при нестабильной связи.

Способы пополнения размещены в разделе «Частые вопросы» на сайте https://strelkacard.ru. Проверить статус карты и при необходимости вывести ее из стоп-листа можно через личный кабинет на портале https://strelkacard.ru. При возникновении вопросов работает служба поддержки по телефону 8 (800) 100-77-90 и электронной почте info@strelkacard.ru.

В компании напомнили, что законодательство не предусматривает бесплатный проезд для детей до 16 лет. При этом принудительная высадка несовершеннолетнего без сопровождения взрослых запрещена. Все сообщения о подобных случаях специалисты рассматривают индивидуально с учетом обстоятельств.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что за последние годы Подмосковье существенно внедрило «цифру» в различные отрасли — здравоохранение (запись к врачу, телемедицина, планшеты для работы бригад скорой помощи), общественный транспорт (безналичная оплата, возможность видеть, когда придет автобус), образование (запись в школу или детский сад, школьный дневник). Все эти функции очень удобны людям.

«Обратная связь от жителей, которая стоит во главе угла, позволяет сегодня в Московской области видеть актуальную карту, актуальное меню проблем каждого населенного пункта. Это позволяет власти оперативно реагировать», — сказал Воробьев.