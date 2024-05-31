Филиал «Мострансавто» в Раменском округе обслуживает свыше 30 маршрутов

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Врип главы Раменского округа Эдуард Малышев посетил филиал АО «Мострансавто» МАП № 4 г. Раменское. Проверил, как работает предприятие, пообщался с водителями, познакомился с директором Денисом Кузьминым, сообщается на сайте администрации горокруга.

«На предприятии очень комфортная атмосфера. Все создано для благоприятной и продуктивной работы», — отметил Малышев.

«Мострансавто» МАП № 4 объединяет Раменское, Шатурское и Егорьевское транспортные предприятия.

Раменский филиал обслуживает 31 муниципальный маршрут: 26 — по регулируемым тарифам (с предоставлением льгот отдельным категориям граждан); 5 — по нерегулируемым тарифам (коммерческие перевозки).

Ежедневно на маршруты выходят 148 автобусов большой вместимости и по 68 — средней и малой. На предприятии работает 1124 человека, из них в Раменском — 573.

В 2023 году в АО «Мострансавто» обновился подвижной состав. Поступили 15 автобусов большого класса, 17 автобусов среднего класса, 7 автобусов малого класса.

«Во II–III квартале текущего года также планируем получить новые автобусы», — сказал Малышев.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье регулярно обновляют парк автобусов.

«В Московской области работают более 8 тыс. автобусов. Регион обновил 2 тыс. автобусов», — сказал глава региона.

Также в Подмосковье ввели безналичную оплату автобусов. Воробьев в ходе своего обращения отметил жалобы на те места, где до сих пор требуют оплату наличными. Далее в Подмосковье будут продолжать продвигать безналичную оплату.