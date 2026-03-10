Фейковая скорая три дня блокирует тротуар в Новосибирске

Жители дома на улице Линейной в Новосибирске пожаловались на автомобиль с символикой скорой помощи, который три дня перекрывает тротуар. В службе скорой заявили, что машина им не принадлежит, сообщает Om1 Новосибирск .

Автомобиль стоит у дома № 33/3 и занимает часть пешеходного прохода. По словам местной жительницы Надежды, сначала казалось, что машина приехала по вызову, однако она продолжила находиться у подъезда несколько дней.

«Машина стоит уже три дня. Постоянно приходится ее обходить. Вчера в ней сидел мужчина, я ему высказала претензии. Он еще меня и обругал в ответ. Сказал, мол, где же он должен стоять. Якобы больше встать ему негде. Я так думаю, что, наверное, он сам живет в этом доме», — рассказала жительница в разговоре с Om1 Новосибирск.

По словам горожан, из-за припаркованного автомобиля пешеходам приходится выходить на проезжую часть, что особенно опасно для пожилых людей.

На Станции скорой медицинской помощи сообщили, что автомобиль не входит в их автопарк. По базе данных, с 2015 по 2023 год номер принадлежал компании «Медтранс», сейчас он закреплен за Новосибирским областным госпиталем ветеранов войн № 2. В медучреждении заявили, что машин скорой помощи у них нет.

В ГУ МВД по Новосибирской области уточнили, что за автомобилем числятся два административных правонарушения, не связанных с нарушением правил остановки и стоянки.

