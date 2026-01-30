Езжайте на метро: жаловаться на цены на такси в снегопад нет смысла

С юридической точки зрения, завышенные цены на такси в непогоду — это не нарушение, а рыночный механизм, называемый динамическим ценообразованием. Жаловаться на него почти бесперспективно. Об этом сообщила РИАМО член коллегии адвокатов Ленинградской области «Практика», член адвокатской палаты Ленобласти Екатерина Бондаренко.

По словам эксперта, устанавливая приложение агрегатора, вы соглашаетесь с его правилами — то есть принимаете условия публичной оферты. Вам показывают конечную стоимость поездки до того, как вы нажимаете кнопку «Заказать». Нажимая ее, вы совершаете акцепт — то есть заключаете договор на предложенных условиях. Вы видели цену, и вы на нее добровольно согласились. С точки зрения гражданского права, сделка чиста.

«Единственный орган, который теоретически может вмешаться, — это Федеральная антимонопольная служба (ФАС). Но обращаться туда нужно не с жалобой на одну поездку, а с заявлением о злоупотреблении доминирующим положением или картельном сговоре агрегаторов. Доказать это крайне сложно. Агрегаторы всегда объяснят скачок цен работой алгоритма, который балансирует спрос и предложение: в снегопад желающих уехать много, а водителей на линии — мало», — объяснила Екатерина Бондаренко.

Адвокат также добавила, что Роспотребнадзор здесь бессилен, так как вас не обманули — цену вам сообщили заранее. Поэтому, по факту, ваш единственный выбор в момент заказа — либо принять правила игры, либо искать альтернативу. Закон в данном случае на стороне бизнеса.

Цены на такси сильно варьируются в зависимости от города, тарифа, времени суток и спроса, но обычно начинаются от 90-150 рублей за минимальную поездку в эконом-классе, с оплатой за километр и минуту (например, 11-13 руб/км и 4-12 руб/мин), при этом повышающие коэффициенты применяются в часы пик, плохую погоду и при высоком спросе, как в Москве и Санкт-Петербурге, так и в Уфе, Тольятти и других крупных городах страны.

