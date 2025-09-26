Езду на машинах по трамвайным путям хотят приравнять к хулиганству

В России езду по трамвайным путям планируют приравнять к мелкому хулиганству, тогда за это может быть наказание в виде лишения прав и ареста до 15 суток, сообщает Mash .

Всему виной ставшие популярными видео в Сети, где водители объезжают пробки по рельсам (в местах, где это запрещено).

Эти нарушения привлекли внимание Национального автомобильного союза. Там увидели в таких действиях пропаганду безнаказанного нарушения ПДД, наплевательское отношение к закону. НАС написал обращение в МВД. Он просит оперативно наказать нарушителей за мелкое хулиганство на дороге.

Ранее инспектора МАДИ побили, а затем на него наехали машиной за попытку эвакуировать автомобиль, стоящий в неположенном месте. Злоумышленников задержали.

