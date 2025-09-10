Удары в живот и наезд: инспектора избили в Москве за попытку эвакуировать авто

Мужчины напали на инспектора и сбили его, когда он эвакуировал их авто в Москве

Инспектор Московской административной дорожной инспекции (МАДИ) получил удары в живот и по ногам, а затем на него наехали машиной. Все это за попытку эвакуировать автомобиль в неположенном месте, сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы.

Водитель припарковал машину в Шипиловском проезде в нарушении ПДД. Инспектор зафиксировал нарушение, но один из мужчин самостоятельно снял цепные устройства и стал избивать сотрудника МАДИ, нанес удары по ногам и в живот.

Затем 35-летний злоумышленник, который в этот момент находился за рулем, совершил наезд на инспектора и скрылся. Фигурантов задержали и заключили под стражу.

Их обвиняют по статье о применении насилия в отношении представителя власти. Расследование контролирует прокуратура.