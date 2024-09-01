Водителей начали штрафовать за неоплату проезда по платным дорогам

С 1 сентября в силу вступил закон о штрафах за неоплату проезда по платным дорогам. Его в июле подписал президент России Владимир Путин.

Закон вводит распределение штрафов за неоплату проезда. Также оператор дорог обязан информировать водителя о задолженности с помощью портала «Госуслуги».

Более того, новый закон предполагает и скидки на штрафы. Речь идет о льготном периоду уплаты — это 20 дней с момента наложения взыскания. При оплате в этот промежуток времени действует скидка 50%.

Также с 1 сентября начал действовать новый штраф, связанный с высадкой из общественного транспорта инвалидов I группы. Физлица в случае нарушения закона будут оштрафованы на 5 тыс. рублей, а должностные — на 30 тыс. рублей.