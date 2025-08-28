Элитная иномарка за 50 млн руб разбилась в щепки в самом центре Москвы: фото

сегодня в 18:24

Элитный Lamborghini Urus разбился вдребезги в самом центре Москвы

В центре Москвы случилось «дорогое» ДТП — на Тверской улице столкнулись иномарки Lamborghini Urus и Toyota. У элитного итальянского кроссовера от удара оторвался бамбер и вылетела подушка безопасности, сообщает «112» .

Судя по видеороликам с места происшествия, после аварии детали Lamborghini разлетелись по всей дороге. Элитный автомобиль сильно поврежден.

Пока неизвестно, есть ли пострадавшие в результате аварии. На место происшествия едут экстренные службы.

Причины и подробности ДТП выясняются.

На популярных сайтах по продаже авто цены на новый Lamborghini Urus варьируются в пределах 33-64 млн рублей. В некоторых объявлениях стоимость итальянской иномарки в рестайлинге и с околонулевым пробегом доходит до 80 000 000 рублей.