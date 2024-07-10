Электросамокатам присвоят индивидуальные номера

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Цифровую систему для учета электросамокатов разработают в России

Цифровую систему для учета электросамокатов разработают в России и примут соответствующий закон, пишет газета « Известия ».

В Госдуме разрабатывают законопроект по цифровому учету электросамокатов. Документ может быть принят уже осенью, указано в публикации.

Всем устройствам присвоят двухмерный матричный штрих-код для внесения в специальную базу.

«Такие метки в сочетании с камерами городского видеонаблюдения позволят отслеживать СИМ, превышающие скорость и привлекать их владельцев к ответственности», — говорится в статье.

Это повысит безопасность дорожного движения, высказали свое мнение эксперты в материале издания.