Электросамокатам присвоят индивидуальные номера
Цифровую систему для учета электросамокатов разработают в России
Цифровую систему для учета электросамокатов разработают в России и примут соответствующий закон, пишет газета «Известия».
В Госдуме разрабатывают законопроект по цифровому учету электросамокатов. Документ может быть принят уже осенью, указано в публикации.
Всем устройствам присвоят двухмерный матричный штрих-код для внесения в специальную базу.
«Такие метки в сочетании с камерами городского видеонаблюдения позволят отслеживать СИМ, превышающие скорость и привлекать их владельцев к ответственности», — говорится в статье.
Это повысит безопасность дорожного движения, высказали свое мнение эксперты в материале издания.