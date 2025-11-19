сегодня в 13:11

Электропоезд, произведенный в Орехово-Зуеве, стал победителем премии «Формула движения»

Электропоезд ЭП2ДМ, произведенный на Демиховском машиностроительном заводе (д. Демихово, Орехово-Зуевский округ), стал победителем национальной премии за достижения в области транспорта и транспортной инфраструктуры «Формула движения» в номинации «Лучшее инновационное решение в сфере транспортной техники». В номинации были рассмотрены 115 заявок, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Награждение состоялось 18 ноября в рамках форума «Транспорт России-2025» в московском Гостином дворе.

Электропоезд ЭП2ДМ производится на территории России из отечественных комплектующих и включен в Реестр российской промышленной продукции Минпромторга России.

Созданию поезда способствовало софинансирование со стороны Фонда развития промышленности РФ. Подвижной состав изготовлен с учетом пожеланий пассажиров и компаний-перевозчиков.

ЭП2ДМ — модифицированная модель современной платформы электропоездов, позволяющей организовать комфортные пассажирские перевозки на электрифицированных участках железных дорог колеи 1520 мм при номинальном напряжении контактной сети 3000 В постоянного тока для обеспечения пригородных перевозок пассажиров с максимальной эксплуатационной скоростью 120 км/ч.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что власти Подмосковья стараются использовать различные меры поддержки резидентов. Они связаны не только со льготами, но и с взаимодействием, совместной работой, офсетными контрактами.

«Наши партнеры не просто запускают заводы, предприятия, они имеют амбиции по расширению, дальнейшей экспансии. Мы это, безусловно, поддерживаем», — подчеркнул губернатор.