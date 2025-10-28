Электропоезд Демиховского машзавода вошел в шорт-лист Нацпремии

Электропоезд ЭП2ДМ вошел в шорт-лист XII Национальной премии за достижения в области транспорта и транспортной инфраструктуры «Формула движения», передает пресс-служба администрации Орехово-Зуевского городского округа.

В рамках премии «Формула движения» ЭП2ДМ участвует в номинации «Лучшее инновационное решение в сфере транспортной техники». Победителей выберет жюри, в состав которого входят представители отраслевых организаций, руководители научно-исследовательских институтов, транспортных вузов, инвестиционных и консалтинговых компаний. Подведение итогов и награждение лауреатов состоятся 20 ноября в рамках Международного форума и выставки «Транспорт России».

Поезд ЭП2ДМ является полностью отечественной разработкой и производится на входящем в состав ТМХ Демиховском машиностроительном заводе с 2023 года. На данный момент предприятием выпущено 59 электропоездов модели ЭП2ДМ: 28 из них обслуживают Московский транспортный узел, еще 31 эксплуатируются на Западно-Сибирской, Куйбышевской, Октябрьской, Свердловской, Северной, Юго-Восточной и Южно-Уральской железных дорогах.

ЭП2ДМ — модифицированная модель современной платформы электропоездов для организации пригородных пассажирских перевозок. Это удобный, безопасный, надежный поезд, спроектированный с фокусом на комфорт и эффективную эксплуатацию. При реализации проекта ЭП2ДМ консолидировались усилия ведущих российских компаний: Национальный центр промышленного дизайна и инноваций «2050.ЛАБ» разработал дизайн поезда, а Трансмашхолдинг отвечал за инженерные решения и производство подвижного состава.