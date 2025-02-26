Электродепо «Южное» в Москве достроят в 2025 году

В текущем году планируется завершить строительство электродепо «Южное» в столичном Братееве, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале .

В новом депо будут здания и сооружения общей площадью 74,3 тыс. «квадратов». На предприятии создадут порядка 1,3 тыс. рабочих мест.

После открытия данного объекта в мегаполисе планируется решить несколько задач. Так, к концу 2026 года завершиться обновление подвижного состава на Замоскворецкой ветке подземки. По ней пассажиров будут перевозить поезда «Москва-2024» и «Москва-2026». Свыше 1,8 млн горожан из 21 района, через которые проходит линия, смогут ездить в метрополитене с большим комфортом.

Еще будет создан вместе с вагоноремонтным заводом «Братеево» крупнейший в РФ комплекс по обслуживанию и ремонту вагонов поземки. По масштабам этот объект будет больше, чем рекордсмен — электродепо «Митино». Там будут обслуживать до 2,4 тыс. вагонов ежегодно.

Кроме того, в дальнейшем в столице специалисты смогут начать второй этап реконструкции депо «Сокол». Там запланировано обновить здание 1938 года постройки. Еще открыт современный корпус для обслуживания поездов Замоскворецкой ветки. За счет этого число мест для отстоя составов и их обслуживания увеличилось почти вдвое.