Электробусы начали обслуживать маршрут 600к в ТиНАО и ЮЗАО в Москве

Москва активно расширяет сеть экологичного наземного транспорта. Самые современные и экологичные электробусы российского производства курсируют в мегаполисе с 1 сентября 2018 года. Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов сообщил, что в ТиНАО и ЮЗАО такие транспортные средства вышли на маршрут 600к.

По будням пассажиров будут перевозить два электробуса. Маршрут проходит у трех станций метро: «Саларьево», «Корниловская» и «Теплый Стан».

«Продолжаем расширять сеть экологичного транспорта, как поручил мэр Москвы Сергей Собянин. С начала года мы запустили уже более 50 электробусных маршрутов. Благодаря развитию электротранспорта экологическая обстановка в столице улучшается с каждым годом, что благоприятно влияет на качество жизни горожан», — добавил Максим Ликсутов.

На сегодняшний день на маршрутах курсируют современные электробусы российского производства КАМАЗ-52222 поколения А5. По контрактам с ПАО «КАМАЗ» в 2025–2027 годах планируется поставка 1,1 тыс. таких электробусов, из которых 100 уже пришли в парки «Мосгортранса». Для комфорта пассажиров в них есть USB-слоты для зарядки телефонов, медиаэкраны с информацией о ближайших остановках, система климат-контроля, электроотопители и кнопки открытия дверей для поддержания оптимальной температуры, откидная аппарель, кнопки вызова водителя и специальные места для маломобильных пассажиров, цифровые валидаторы возле дверей для удобной оплаты проезда.

С новыми поставками техники и развитием зарядной инфраструктуры в городе появится еще больше электробусных маршрутов. На сегодняшний день свыше 2500 электробусов обеспечивают работу городских маршрутов.

С 2022 года в столицу поставляют технику улучшенной комплектации. В таких электробусах есть адаптивное освещение салона, которое для комфорта пассажиров меняется от холодного оттенка к теплому в 14:00. Увеличенный на 18% передний указатель маршрута позволяет увидеть номер издалека. Электрический обогреватель в салоне не влияет на окружающую среду и поддерживает оптимальную температуру. Запас хода вырос с 40–50 км до 80-90 км. При этом вес машины остался прежним.

Развитие парка электробусов

Сегодня электробусы обслуживают на 12 площадках «Мосгортранса». Столица первой в России начала строить современные электробусные парки. В 2022 году в ТиНАО открылся первый в России и крупнейший в Европе парк электробусов «Красная Пахра». Экологичные машины вышли на маршруты в Новомосковском и Троицком административных округах. Год спустя на северо-западе построили парк «Митино». С его появлением электробусы стали курсировать по маршрутам в 20 районах столицы и двух ближайших городах Подмосковья. В конце 2023-го заработал третий инновационный парк электробусов — «Салтыковка». Он обслуживает маршруты на востоке города.

В 2025 году на маршруты вышли электробусы нового поколения КАМАЗ-52222. Они стали еще комфортнее благодаря переработанной планировке салона, увеличенной на 15% накопительной площадке, местам для ручной клади и измененной конструкции дверей. Климатическая система стала еще более эффективной, а на дверях появились световые полоски с индикацией открытия и закрытия дверей. Внешний вид стал еще больше соответствовать современным трендам в мировом промышленном дизайне. Их создают с учетом опыта эксплуатации более ранних моделей и отзывов пассажиров. Заказ Москвы на создание новой техники поддерживает занятость в регионах и стимулирует развитие отечественной промышленности.

С новыми поставками техники и развитием зарядной инфраструктуры в городе появится еще больше электробусных маршрутов. В 2025 году Москва заключила контракты с ПАО «КАМАЗ» на поставку 1,1 тыс. электробусов нового поколения в 2025–2027 годах.

Оплатить проезд любым удобным способом можно с помощью цифровых валидаторов. В электробусах при открытии дверей срабатывает воздушная завеса. Она помогает сохранить комфортную температуру в салоне. Для безопасности пассажиров транспорт оборудован видеокамерами снаружи и внутри.

