Электробусы Москвы перевезли около 500 млн пассажиров с 2018 года

В Москве работает свыше 1,8 тыс. электробусов. Всего этот общественный транспорт с 2018 года перевез почти 500 млн пассажиров, сообщает пресс-служба городского Дептранса.

Заммэра столицы, глава Дептранса Максим Ликсутов отметил, что по будням на электробусах пассажиры совершают более 600 тыс. поездок, что на 100 тыс. превышает показатели начала этого года.

Электробусы помогают беречь экологию в мегаполисе: один электробус уменьшает выбросы углекислого газа свыше чем на 60 тонн в год. Также этот транспорт комфортные в пути, у него плавный ход, меньше шума и вибраций, если сравнивать с автобусом.

Также в салонах электробусов сделаны зарядки для гаджетов, медиаэкраны, где можно посмотреть информацию о маршруте. Еще там оборудованы кнопки вызова водителя для маломобильных пассажиров, площадка для колясок и велосипедов.