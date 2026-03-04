Электробусы ЛиАЗ новой поставки можно встретить уже на 5 маршрутах Москвы

Москва активно развивает сеть экологичного наземного транспорта. Современные электробусы российского производства поступают в парки Мосгортранса и выходят на маршруты, заменяя автобусы и делая поездки комфортнее и экологичнее с 2018 года. Как сообщил заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, электробусы ЛиАЗ новой поставки уже можно встретить на 5 городских маршрутах: м89к, 146, 814, с891 и 917.

«Мы запускаем на маршруты электробусы новой поставки. По действующему контракту еще 100 инновационных машин российского производства придут в парки Мосгортранса для повышения комфорта и безопасности поездок. Более 20 самых современных электробусов ЛиАЗ-6274 уже начали перевозить пассажиров на юге и юго-западе столицы. Развиваем сеть электротранспорта, как поручил мэр Москвы Сергей Собянин», — добавил Ликсутов.

Самая современная российская техника улучшает экологию и повышает комфорт поездок в столице.

Преимущества электробусов

Замена одного автобуса на электробус уменьшает выбросы углекислого газа на более чем 60 тонн в год;

Благодаря плавному ходу, отсутствию шума и вибраций обеспечивается еще более высокий уровень комфорта поездок.

Электробусы приходят в Москву с 2018 года. С 2022 года в столицу поставляют технику улучшенной комплектации. В таких электробусах есть адаптивное освещение салона, которое для комфорта пассажиров меняется от холодного оттенка к теплому в 14:00. Увеличенный на 18% передний указатель маршрута позволяет увидеть номер издалека. Электрический обогреватель в салоне не влияет на окружающую среду и поддерживает оптимальную температуру. Запас хода вырос с 40–50 км до 80-90 км. При этом вес машины остался прежним.

Сегодня электробусы обслуживают на 12 площадках Мосгортранса. В 2025 году на маршруты вышли электробусы нового поколения КАМАЗ-52222. Они стали еще комфортнее благодаря переработанной планировке салона, увеличенной на 15% накопительной площадке, местам для ручной клади и измененной конструкции дверей. Климатическая система стала еще более эффективной, а на дверях появились световые полоски с индикацией открытия и закрытия дверей. Внешний вид стал еще больше соответствовать современным трендам в мировом промышленном дизайне. Машины создают с учетом опыта эксплуатации более ранних моделей и отзывов пассажиров. Заказ Москвы на создание новой техники поддерживает занятость в регионах и стимулирует развитие отечественной промышленности.

С новыми поставками техники и развитием зарядной инфраструктуры в городе появится еще больше электробусных маршрутов.

Для комфорта пассажиров во всех электробусах установлены:

USB-слоты для зарядки телефонов;

медиаэкраны с информацией о ближайших остановках;

система климат-контроля, кнопки адресного открытия дверей для поддержания оптимальной температуры;

откидная аппарель, кнопки вызова водителя и специальные места для маломобильных пассажиров;

цифровые валидаторы возле дверей для удобной оплаты проезда.

Все электробусы соответствуют самым строгим стандартам безопасности и уровня сервиса. Низкопольный транспорт полностью приспособлен для комфорта маломобильных пассажиров. Для этого предусмотрена откидная аппарель и кнопки вызова водителя. При необходимости он поможет войти и покинуть салон. Велосипеды, коляски или крупный багаж удобно разместить на накопительной площадке.

Оплатить проезд любым удобным способом можно с помощью цифровых валидаторов. В электробусах при открытии дверей срабатывает воздушная завеса. Она помогает сохранить комфортную температуру в салоне. Для безопасности пассажиров транспорт оборудован видеокамерами снаружи и внутри.

В соответствии с целями нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в Москве большое внимание уделяется модернизации социальной и коммунальной инфраструктуры, в том числе увеличению количества удобных маршрутов городского транспорта и обновлению подвижного состава. Кроме того, в рамках нацпроекта Москва приступила к развитию Центрального транспортного узла. Он станет единым контуром с предсказуемым пригородным железнодорожным транспортом для более чем 30 млн жителей 11 регионов России.

