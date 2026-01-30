Электробус с функцией ночной зарядки проехал 17 тысяч км в Москве за 3 месяца

За 3 месяца электробус КАМАЗ-6282 с технологией ночной зарядки проехал свыше 17 тыс. км и совершил более 660 рейсов в Москве. Экологичная машина работает на экспресс-маршруте е41 и курсирует от Зеленограда до станции метро «Ховрино», сообщил заместитель мэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Москва развивает наземный городской транспорт. Комфортная и безопасная техника доставляет пассажиров к станциям рельсового каркаса, к важным социальным, культурным, спортивным объектам и точкам притяжения. Чтобы пользоваться городским транспортом было еще удобнее, в столицу на тестирование приходит новая техника с уникальными инновационными технологиями.

«В прошлом году мы впервые запустили электробус в Зеленограде. Он вышел на востребованный экспресс-маршрут, на котором по будням совершают свыше 10 тыс. поездок. Тестирование продлится до апреля этого года. По итогам испытаний рассмотрим возможность закупки электробусов с уникальной технологией зарядки. По поручению мэра Москвы Сергея Собянина мы продолжаем развивать экологичный наземный транспорт в столице», — сказал Максим Ликсутов.

Характеристики

Специалисты тщательно оценивают работу электробуса. Преимущества новой техники — в запасе хода до 250 км, вместительности до 85 пассажиров, бесшумном и плавном ходе, медиаэкранах с информацией об остановках и USB-портах для зарядки телефонов.

Электробусы лучше автобусов тем, что замена уменьшает выбросы углекислого газа на более чем 60 тонн в год. Благодаря плавному ходу, отсутствию шума и вибраций обеспечивается еще более высокий уровень комфорта поездок.

Электробусы приходят в Москву с 2018 года. С 2022 года в столицу поставляют технику улучшенной комплектации. В таких электробусах есть адаптивное освещение салона, которое для комфорта пассажиров меняется от холодного оттенка к теплому в 14:00.

Увеличенный на 18% передний указатель маршрута позволяет увидеть номер издалека. Электрический обогреватель в салоне не влияет на окружающую среду и поддерживает оптимальную температуру.

Сегодня электробусы обслуживают на 12 площадках «Мосгортранса». Столица первой в России начала строить современные электробусные парки. В 2022 году в ТиНАО открылся первый в России и крупнейший в Европе парк электробусов «Красная Пахра». Экологичные машины вышли на маршруты в Новомосковском и Троицком административных округах. Год спустя на северо-западе построили парк «Митино». С его появлением электробусы стали курсировать по маршрутам в 20 районах столицы и двух ближайших городах Подмосковья. В конце 2023-го заработал третий инновационный парк электробусов — «Салтыковка». Он обслуживает маршруты на востоке города.

В 2025 году на маршруты вышли электробусы нового поколения КАМАЗ-52222. Они стали еще комфортнее благодаря переработанной планировке салона, увеличенной на 15% накопительной площадке, местам для ручной клади и измененной конструкции дверей.

Климатическая система стала еще более эффективной, а на дверях появились световые полоски с индикацией открытия и закрытия дверей. Внешний вид стал еще больше соответствовать современным трендам в мировом промышленном дизайне. Их создают с учетом опыта эксплуатации более ранних моделей и отзывов пассажиров. Заказ Москвы на создание новой техники поддерживает занятость в регионах и стимулирует развитие отечественной промышленности.

С новыми поставками техники и развитием зарядной инфраструктуры в городе появится еще больше электробусных маршрутов.

Комплектация

Для комфорта пассажиров во всех электробусах установлены USB-слоты для зарядки телефонов, медиаэкраны с информацией о ближайших остановках, система климат-контроля, кнопки адресного открытия дверей для поддержания оптимальной температуры, откидная аппарель, кнопки вызова водителя и специальные места для маломобильных пассажиров, цифровые валидаторы возле дверей для удобной оплаты проезда.

Все электробусы соответствуют самым строгим стандартам безопасности и уровня сервиса. Низкопольный транспорт полностью приспособлен для комфорта маломобильных пассажиров. Для этого предусмотрена откидная аппарель и кнопки вызова водителя. При необходимости он поможет войти и покинуть салон. Велосипеды, коляски или крупный багаж удобно разместить на накопительной площадке.

Оплатить проезд любым удобным способом можно с помощью цифровых валидаторов. В электробусах при открытии дверей срабатывает воздушная завеса. Она помогает сохранить комфортную температуру в салоне. Для безопасности пассажиров транспорт оборудован видеокамерами снаружи и внутри.

