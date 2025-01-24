Электрички задерживаются на МЦД-3 и Ленинградском направлении ОЖД

На Ленинградском направлении ОЖД возникли технические неполадки, из-за которых поезда пригородного сообщения, включая МЦД-3, следуют в Москву с отставанием от графика на полчаса, об этом сообщила Московско-Тверская пригородная пассажирская компания.

Специалисты активно работают над минимизацией времени опоздания составов. Сотрудники ОЖД извинились за неудобства перед пассажирами.

На данный момент поезда могут задерживаться на полчаса, специалисты делают все возможное, чтобы как можно скорее устранить возникшую техническую неисправность.

Актуальное расписание движения поездов можно проверить несколькими способами: через официальный сайт ОАО «РЖД», в приложении «РЖД Пассажирам», по бесплатному номеру 8-800-775-00-00. Операторы центра поддержки клиентов готовы ответить на вопросы в любое время суток, звонки принимаются со всей территории России без взимания платы.