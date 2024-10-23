Электрички на МЦД-4 внепланово отменили утром в среду
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В среду внепланово отменили некоторые электропоезда МЦД-4. Это произошло в связи с техническими причинами. Объявление об этом появилось в сервисе «Яндекс.Электрички».
Электрички отменили в обе стороны.
Электропоезда не ходили утром, запустят ли их на маршрут позднее — неизвестно.
Информацию в «Яндекс Электричках» будут обновлять по мере появления.
МЦД-4 Калужско-Нижегородский соединяет станцию Апрелевка с Железнодорожной. Он имеет протяженность 86 км.