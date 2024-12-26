«Эль-Аль» приостанавливает рейсы из Тель-Авива в Москву после крушения самолета

«В связи с событиями в воздушном пространстве России авиакомпания „Эль-Аль“ приостанавливает все рейсы по маршруту Тель-Авив — Москва на ближайшую неделю», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на следующей неделе проведут повторную оценку ситуации, а потом примут решение о возобновлении рейсов. Пассажиров уведомят заранее.

Самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines летел из Баку в Грозный, однако потерпел крушение после столкновения с птицами недалеко от Актау в Казахстане. На борту находились 62 пассажира и пять членов экипажа.

Ранее спикер сената Казахстана Маулен Ашимбаев назвал спекуляцией распространяющуюся в Сети информацию о том, что рухнувший в Актау самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines был сбит. По его словам, нельзя делать никаких преждевременных выводов о причине авиакатастрофы, в которой погибли 38 человек.