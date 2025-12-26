Экзамены на права в России могут разрешить сдавать без медсправки

В России планируют упростить процедуру получения водительских прав, разрешив сдачу экзаменов без обязательного предоставления медицинской справки. Соответствующий проект уже разработан министерством внутренних дел, сообщает ТАСС .

Согласно пояснительной записке к документу, необходимость предъявления медицинской справки отпадает, если информация о состоянии здоровья кандидата уже содержится в единой государственной информационной системе здравоохранения. Вся необходимая информация будет доступна в электронном реестре.

Медицинские учреждения будут формировать электронные медицинские заключения о наличии или отсутствии противопоказаний к управлению транспортными средствами и передавать их в федеральный реестр документов. Обмен данными между МВД и Минздравом будет осуществляться посредством системы межведомственного электронного взаимодействия.

Еще одно нововведение — сокращение срока ожидания практического экзамена после успешной сдачи теоретического. Вместо нынешних полугода предлагается установить максимальный срок в 60 календарных дней. Эта мера направлена на предотвращение затягивания процесса повторной сдачи практической части экзамена.

