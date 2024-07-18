Экспресс-автобусы «Аэроэкспресс» в аэропорт Шереметьево стали курсировать чаще

Для удобства пассажиров изменен режим работы экспресс-автобусов № 1195 и 1195D между станцией метро «Ховрино» и аэропортом Шереметьево. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Автобусы № 1195D в терминал D теперь курсируют каждые 15 минут в пиковые часы как в сторону аэропорта, так и из аэропорта. В остальное время — как и прежде, каждые 20 минут. Поездка занимает порядка 15 минут.

Кроме того, продлен режим работы экспресс-автобусов № 1195 до терминалов B и C. Первые экспрессы теперь отправляется на полчаса раньше: в 4:55 от станции метро «Ховрино» и в 5:30 от аэропорта. Автобусы также на 30 минут позже завершают работу: от станции метро «Ховрино» последние рейсы отправляются в 23:55, от аэропорта — в 0:30. Интервал отправления остался без изменений — каждые 8 минут. Время в пути — около 20 минут.

Благодаря изменению графика возможность пользоваться экспресс-автобусами получат пассажиры более ранних-поздних авиарейсов, а сокращение интервалов отправления в самые загруженные часы позволит распределить пассажиропоток и сделать поездки более комфортными.

Напомним, что маршруты автобусов проходят по платной трассе без дополнительных остановок в пути. Пассажиров перевозят новые автобусы НЕФАЗ большого класса. Широкие двери автобусов позволяют удобно осуществлять посадку и высадку пассажиров с багажом, система климат-контроля поддерживает в салоне комфортную температуру в любое время года.

Для проезда в экспресс-автобусах по маршрутам № 1195 и 1195D действуют одинаковые тарифы и абонементы. Приобрести билеты для проезда в автобусах можно на сайте и в мобильном приложении «Аэроэкспресс», а также непосредственно при посадке у водителя и билетного кассира.

Узнать актуальную информацию о графике движения экспресс-автобусов можно на сайте «Аэроэкспресс» и в мобильном приложении в разделе «Расписание», позвонив по телефону горячей линии 8 (800) 700-33-77 (для звонков из регионов России и с мобильных телефонов) и 8 (495) 663-84-10 (для звонков из Москвы), а также у сотрудников компании в терминалах.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что власти региона планируют развивать транспортную отрасль только с учетом мнения жителей. По его словам, вопросы транспорта всегда волнуют людей и являются важными.

«Поэтому запустили большую программу по ремонту автовокзалов, обновлению автобусов, организации „выделенок“ и остановок. Жители знают, как будет удобнее, поэтому обязательно будем учитывать их мнение и пожелания в проработке этих вопросов», — написал Воробьев.