Экспозиция о работе троллейбусного парка представлена под открытым небом в Ленинском округе

В сквере «Юность» Ленинского городского округа представлена фотовыставка «Видновский троллейбусный парк: вчера и сегодня», приуроченная к юбилею — 25-летию муниципального унитарного предприятия «Видновский троллейбусный парк». Экспозиция подготовлена при участии Историко-культурного выставочного центра — филиала Дворца Культуры «Видное» и знакомит жителей с историей городского электротранспорта и людьми, благодаря которым ежедневно обеспечивается работа троллейбусных маршрутов, сообщили в пресс-службе главы Ленинского городского округа Станислава Каторова.

«Мы не можем показать весь ежедневный труд коллектива, однако выставка позволяет увидеть не только водителей, которые выходят на линию, но и специалистов разных служб, чья работа остается за кадром, но имеет большое значение для организации пассажирских перевозок», — приводятся в сообщении слова начальника отдела кадров Видновского троллейбусного парка Оксаны Тяпкиной.

Уточняется, что на стендах представлены фотографии, отражающие рабочие будни предприятия: подготовку транспорта к рейсам, координацию движения, техническое обслуживание и взаимодействие сотрудников различных подразделений. Автор снимков — водитель первого класса троллейбусного парка Сара Зецман. Через объектив камеры ей удалось передать атмосферу профессионального единства и уважения к своей работе, которые сформировались в коллективе за годы существования предприятия.

Город Видное входит в число всего трех городов Московской области, где действует троллейбусное движение. Посмотреть фотовыставку в сквере «Юность» могут все желающие до 15 апреля 2026 года.

