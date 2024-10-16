Эксперты высоко оценили темпы строительства транспортной инфраструктуры Москвы

В Москве утверждена адресная инвестпрограмма, которая включает запланированные для реконструкции и строительства объекты, финансируемые из горбюджета. Согласно программе, в течение ближайших 3 лет планируется ввести в эксплуатацию 259 км дорог и 45 искусственных сооружений, сообщил в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

Он отметил, что программа сохранила преемственность и приоритеты инвестиционной политики Москвы, определенные в 2011 году.

По программе запланировано окончание соединения автодороги Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе с южным направлением МСД.

Завершат также сооружение моста через Москву-реку в створе Берегового проезда. Еще предполагается реконструкции прилегающей улично-дорожной сети от 3-й Магистральной улицы до Новозаводской улицы, а также в створе улицы Мсясищева.

Будет завершена Симоновская набережная и набережная Москвы-реки от театра «Мастерская П. Н. Фоменко» до Филевского парка. Закончат искусственное сооружение в русле Москвы-реки, предполагающее реконструкцию Крутицкой набережной. Также доделают Карамышевскую набережную.

По словам автоэксперта, автоюриста Дмитрия Золотова, строительство новых дорог последние 5 лет ведется настолько прогрессивно, что водители не успевают запомнить новые направления.

«Особенно впечатляют искусственные и мостовые сооружения, которые сокращают расстояние и время в пути на час, разгружая прилегающие дороги. Любые изменения дорожной инфраструктуры являются приоритетным для передвижения в самые загруженные часы. Многие водители по достоинству оценили изменения в строительстве новых дорог и стали пользоваться ими как основными, а не альтернативными к уже существующим дорогам», — пояснил Золотов.

Как отметил старший преподаватель по курсу «Управление дорожным движением» Высшей школы урбанистики факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ Андрей Мухортиков, по мере завершения строительства крупных объектов, таких как Северо-восточная и Юго-восточная хорды, а также реконструкции развязок на МКАД, город переключается на строительство средних и относительно небольших транспортных объектов, прежде всего мостов и прочих новых дорожных связей.

«При этом, видимо, общее количество объектов дорожного строительства вырастет. Основной магистральный каркас сформирован, теперь акцент делается на связность районов, прежде всего между ТТК и МКАД. Все это сделает транспортную нагрузку на дорожную сеть еще более равномерной, снизит перепробеги», — сказал Мухортиков.

Ранее заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов рассказал, что эстакада — съезд с МКАД на южном направлении МСД готова на 80%.

«Продолжаются работы по устройству эстакады — съезда с Московской кольцевой автомобильной дороги в рамках создания участка МСД от МКАД до трассы Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе. Здесь в полном объеме завершено бетонирование парапетного ограждения. Строители переходят к устройству гидроизоляции и укладке асфальтобетонного покрытия с последующим нанесением разметки. Готовность эстакады — 80%», — отметил Ефимов.