Строительство обходов населенных пунктов является одним из ключевых направлений повышения транспортной доступности и комфорта людей. В масштабах страны это большая программа, особенно активно она развивается в Москве, сообщил старший преподаватель по курсу «Управление дорожным движением» Высшей школы урбанистики факультет городского и регионального развития НИУ ВШЭ Андрей Мухортиков.

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале заявил о начале строительства удобной дороги к станции «Кокошкино» МЦД-4, которая пройдет в объезд дачного поселка. Расстояние в пути сократится — до станции МЦД-4 Кокошкино можно будет доехать быстрее на 25%. Протяженность новой дороги составит 2,5 км, а ее строительство завершится в 2025 году.

«Если говорить о Москве, это (строительство обходов-ред.) актуально прежде всего для ТиНАО, 12 лет назад вошедших в состав Москвы. Развитие дорожной сети было одной из первоочередных задач», — сказал Мухортиков.

Он подчеркнул, что дороги строят в обход зон малоэтажной застройки, чтобы транзит не шел в непосредственной близости к домовладениям.

Автоэксперт и автоюрист Дмитрий Золотов отметил, что объездные дороги и выезд на Зайцевское шоссе избавит жителей ТиНАО от перепробега и пробок. Дороги, разгружающие уже существующие, становятся основными для транзитников. По темпу строительства дорог Москва давно обогнала Запад.

Ранее заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов рассказал о строительстве транспортной инфраструктуры в мегаполисе.

«За прошедшие годы город сделал значительные шаги в развитии транспортной инфраструктуры. С 2010-го общая протяженность всей улично-дорожной сети увеличилась на 20%, а это почти 1,2 тыс. километров новых дорог. Среди них наиболее масштабные проекты — Московский скоростной диаметр, Северо-Западная хорда и проспект Багратиона», — уточнил Ефимов.

Он добавил, что в будущем для связи районов Москвы с крупными городскими магистралями будут построены еще 543 км дорог. Это не только позволит повысить связность территорий внутри города, но и создать удобные подъезды к станциям ж/д транспорта и снизить нагрузку на улично-дорожную сеть.