Эксперты предупредили о рисках покупки авто из каршеринга

Эксперты компании «110км» заявили, что автомобили после каршеринга могут иметь скрытые дефекты и критический износ, несмотря на привлекательную цену, сообщает infox.ru .

На рынке подержанных автомобилей нередко встречаются машины из каршеринга. Их часто продают через дилерские сети по цене ниже средней, что выглядит привлекательно для покупателей.

Однако за низкой стоимостью может скрываться сложная эксплуатационная история. В «110км» отметили, что подобные автомобили нередко имеют пробег от 200 000 километров и использовались в предельных режимах — с частыми холодными стартами и агрессивным стилем вождения. В качестве примера эксперты привели BMW третьей серии с ценой ниже рынка.

По оценке специалистов, при детальной диагностике износ таких машин может соответствовать 400 000 километров. Возможны следы послеаварийного ремонта, неоригинальные детали и нарушения геометрии кузова. Салон также зачастую сильно изношен. Главным плюсом подобных автомобилей остается их юридическая чистота.

Перед покупкой эксперты рекомендуют проверить историю через специализированные сервисы, изучить сервисную книжку и пройти независимую техническую диагностику. Также стоит провести тест-драйв и сравнить цену с аналогичными предложениями на рынке.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.