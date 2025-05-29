Эксперты положительно оценили развитие улично-дорожной сети Молжаниновского района

Там запланировано строительство улицы вдоль северо-восточной стороны Октябрьской железной дороги от остановочного пункта Новоподрезково до Молжаниново, возведение участков Проектируемых проездов № 5162 и № 448, создание связи между улицами Комсомольской и Колпинской, строительство путепроводов через Ленинградское шоссе, реконструкция 2-й Подрезковской улицы.

«Приступаем к реализации проекта, который поможет улучшить транспортную доступность территории, а также создать удобные подъезды к важным объектам социальной и транспортной инфраструктуры. Всего построим и приведем в порядок почти 5 км дорог», — заявил градоначальник.

Завершить работы планируется в 2027 году.

Эксперт в сфере строительно-технической экспертизы Николай Кандикудряков-Тигранн считает, что расположение района обуславливает его инфраструктурное развитие.

«Строительство новых путепроводов через Ленинградское шоссе существенно облегчит передвижение для жителей района. А масштабные работы по строительству новых и ремонту имеющихся дорог позволят увеличить трафик и сделают поездки более комфортными», — добавил он.

Старший преподаватель по курсу «Управление дорожным движением» Высшей школы урбанистики, факультет городского и регионального развития НИУ ВШЭ Андрей Мухортиков поделился подробностями развития района Молжаниново.

«Молжаниново — развивающийся микрорайон Москвы, находящийся „в окружении“ территории Московской области. Рассматриваемая часть района с юга еще ограничена Октябрьской железной дорогой. В рамках развития дорожной сети района разрозненные улицы будут соединены, но главное — появится полноценная клеверная развязка с Ленинградским шоссе, по которой можно будет как проехать между двумя частями района, а также выехать как в сторону Москвы, так и в сторону области, будет обеспечен и въезд с Ленинградского шоссе. Обеспечена будет и транспортная связь с городским округом Химки», — подчеркнул Мухортиков.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов рассказал об утверждении проектов планировки территории для строительства и реконструкции участков.

«С января по апрель 2025 года в Москве утверждено 11 проектов планировки территории для строительства и реконструкции 54,7 км линейных объектов участков улично-дорожной сети. Проекты разработаны как для обеспечения подъездов к жилым кварталам, так и для создания крупных дорожных объектов. Так, в рамках одного из ППТ предусмотрена реконструкция участка МКАД от 44-го до 47-го км, включая транспортную развязку на пересечении МКАД с Киевским шоссе», — заключил вице-мэр.