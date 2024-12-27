Эксперты оценили значимость новой связки Варшавского шоссе и МСД

Открыта дорога-связка между МСД и Варшавским шоссе, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telrgram-канале . Эксперты подчеркнули, что новый объект поможет повысить транспортную доступность районов в широком радиусе вокруг Варшавского шоссе.

Благодаря бессветофорной магистрали улучшится транспортная доступность пяти московских районов, где в общей сложности живут больше 600 тыс. человек; уйдут перепробеги до 2,5 км; время проезда сократится в среднем на 23 минуты.

Всего по проекту строительства 10-го участка южного направления Московского скоростного диаметра возведено свыше 9 км новых дорог, 4 искусственных сооружения и 2 пешеходных перехода. Следующим летом планируем открыть ещё 2,2 км дорог, включая участок, который в будущем свяжет МСД с трассой Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе.

«МСД — важная компонента федеральной дорожной сети, ставшая отличной современной транзитной альтернативой ТТК и МКАДу, связывая не только столичные вылетные магистрали, но и федеральные трассы. Например, благодаря МСД, подключенному и к М-2, и к М-11, и к М-12, сегодня можно с комфортом добраться через Москву от Петербурга до Казани или до самой Ялты, проезжая Тулу, Орел, Курск, Белгород и тд. В этой связи особенно важно подсоединить к МСД транспортную сеть и развивающихся районов ТИНАО, которые связаны сегодня с „исторической“ Москвой вылетными Варшавским, Калужским, Киевским и Минским шоссе. А планируемая на следующий год связка МСД с С-Б-В доукрепит поперечные связи районов ТИНАО между собой и упростит выход к федеральному узлу», — добавила архитектор, член Экспертного совета Минстроя России по формированию комфортной городской среды, эксперт Комиссии по жилищной политике Общественного совета при Минстрое России, преподаватель магистратуры ИГСУ РАНХиГС по направлению «„Стратегическое управление городом и урбанистика“ Евгения Муринец.

Она напомнила, что за 12 лет развития присоединенных территорий в рамках Москвы численность населения здесь выросла почти в 3 раза, достигнув 730 тыс. человек, имеющих все права доступа к городским социальным благам, включая и разветвленный каркас столичного транспортного узла.

«Открытие новой дорожной артерии на юге Москвы поможет повысить транспортную доступность районов в широком радиусе вокруг Варшавского шоссе. Это, в свою очередь, снизит время нахождения пассажиров и водителей в пути и устранит необходимость объезда отдельных участков районов. Применение современных передовых технологий дорожного строительства создает условия для качественно нового этапа развития дорожной сети Москвы», — отметил независимый экономист Андрей Бархота. Ранее заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов рассказал о строительстве транспортных объектов в ТиНАО.

«Совершенствование дорожно-транспортной инфраструктуры остается одним из приоритетных направлений развития ТиНАО. В 2024 году началось проектирование четырех транспортных объектов: автодороги, продлевающей трассу Варшавское шоссе — Андреевское — Яковлево на восток до трассы М-2 „Крым“, а также очередного дублера МКАД, который пройдет от Калужского шоссе в сторону трассы М-3 „Украина“. Еще один объект — третий этап автомобильной дороги Марьино — Саларьево, которую продлят на юг. Четвертым проектом стала эстакада на пересечении недавно введенных трасс Марьино — Саларьево и М-3 „Украина“ — Середнево — Марьино — Десна», — сказал Ефимов.