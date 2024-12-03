Эксперты оценили важность нового путепровода через МЦД-1 у станции Бескудниково

В Москве отрыли путепровод через пути МЦД-1 в районе станции «Бескудниково», сообщил в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин. Эксперты назвали объект одним из самых долгожданных дорожных объектов для севера и северо-востока столицы.

Путепровод длиной 650 м связал улицы Инженерную и 800-летия Москвы. Благодаря этому появилось прямое движение от Ленинградского шоссе до Широкой улицы через СВАО и САО.

Теперь водители могут сократить перепробег примерно в 3 раза, не делая петлю длиной около 9 км. Также снизится нагрузка на прилегающие участки МСД и МКАД.

«Вместе с возведением путепровода провели реконструкцию Инженерной улицы, построили новые участки прилегающих улиц, обустроили отстойно-разворотную площадку для наземного городского транспорта рядом со станцией Бескудниково МЦД-1. Всего по проекту возведено 5,8 км дорог, установлены шумозащитные экраны», — отметил Собянин.

В 2025 году планируется окончить строительство 1,2 км дорог, 3 пешеходных переходов и здания конечной станции пассажирского городского транспорта.

Всего с 2011 года в столице было построено и реконструировано 26 автомобильных путепроводов через ж/д пути. На протяжении ближайших 3 лет планируется построить еще 7.

«Открытие путепровода через пути МЦД-1 в районе станции Бескудниково значительно упростит движение транспорта и сократит время пути для водителей. А кроме того, позволит снизить перепробег для автомобилистов, что сделает передвижение по Москве на автомобиле еще более комфортным. Это важное событие позволит связать два округа Москвы, уменьшить нагрузку на дороги и улучшить инфраструктуру района. Планы по реконструкции и строительству новых путепроводов показывают заботу властей о комфорте и безопасности горожан, что является очень важным шагом для развития инфраструктуры города», — сказал профессор НИУ МГСУ Кирилл Кулаков.

По словам старшего преподавателя по курсу «Управление дорожным движением» Высшей школы урбанистики, Факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ Андрея Мухортикова, путепровод между Инженерной улицей и улицей 800-летия Москвы — один из самых долгожданных дорожных объектов для севера и северо-востока столицы. Много десятилетий дорожная связность между этими округами была очень плохой: между связями по Череповецкой и по Станционной улицам было 7 км железной дороги без единого переезда.

«Эту „транспортную блокаду“ удалось прорвать лишь в 2010-е: сначала построили Северо-восточную хорду и реконструировали проезд по Станционной, затем в 2024 году открыли путепровод тоннельного типа между Дубнинской ул. и ул. Хачатуряна, теперь открывают еще одну очень удобную связь севернее, которая к тому же сформирует локальный хордовый коридор от Ленинградского шоссе до Широкой улицы. Теперь дорожные связи через Савеловское направление ж/д есть каждые 2-3 км. Все это значительно снизит перепробеги и нагрузку на радиальные магистрали, Третье кольцо и МКАД, стимулирует поездки между районами, а не в центр, позволит запустить новые удобные маршруты общественного транспорта. В отличие от ряда других направлений дорожного строительства, строительство мостов и тоннелей через реки железные дороги в столице можно и нужно продолжать, и в Адресной инвестиционной программе это запланировано», — добавил Мухортиков.

Ранее заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов рассказал о строительстве дорог в районе Западное Бирюлево.

«Проектом планировки предусматривается реконструкция участка дороги вдоль Проектируемого проезда № 5108 и Харьковского проезда, а также строительство Проектируемого проезда № 4014 протяженностью более 1 км. Для удобства движения пассажирского транспорта и автомобилистов здесь проложат круговые развязки. Они появятся на пересечении Проектируемого проезда № 4014 с Медынской ул. и Проектируемым проездом № 5108», — отметил Ефимов.