Эксперты Минтранса Подмосковья проведут вебинары по дорогам и транспорту 11 июня

11 июня специалисты Минтранса Подмосковья традиционно проведут вебинары, которые помогут заявителям правильно подать документы на региональном портале госуслуг uslugi.mosreg.ru . Об этом сообщает пресс-служба дорожно-транспортного ведомства.

В ходе каждого вебинара пользователям разъясняется порядок подачи заявок, требования к документам и наиболее частые причины отказа по конкретной услуге в сфере дорог и транспорта, пояснили в ведомстве.

Согласование планируемого размещения инженерных коммуникаций в границах полос отвода дорог регионального значения Мосавтодор — с 09:00 до 10:00 https://webconf.mosreg.ru/c/7145770572

Согласование проектов и схем организации дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения Московской области — с 10:00 до 11:00 https://webconf.mosreg.ru/c/251185699 5;

Разрешение на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси — с 11:00 до 12:00 https://webconf.mosreg.ru/c/9140584047

Внесение в Реестр действующих пропусков, предоставляющих право на въезд и передвижение по МКАД грузового автотранспорта массой более 3,5 тонн, сведений об оформленных пропусках — с 12:00 до 13:00 https://webconf.mosreg.ru/c/2904865009

Согласование схем транспортного обслуживания территорий, разработанных на основании транспортного моделирования — с 13:00 до 14:00 https://webconf.mosreg.ru/c/414169130 2;

Переоформление свидетельств об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок и карт маршрута регулярных перевозок, прекращение действия свидетельств об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок — с 14:00 до 15:00 https://webconf.mosreg.ru/c/6600464570

Обслуживание единых транспортных карт Стрелка — с 15:00 до 16:00 https://webconf.mosreg.ru/c/6259732815

Выдача разрешений на выполнение авиационных работ — с 16:00 до 16:30 https://webconf.mosreg.ru/c/2912605742

Предоставление земельных участков в безвозмездное пользование для строительства автомобильных дорог и объектов транспортной инфраструктуры Московской области — с 16:30 до 17:00 https://webconf.mosreg.ru/c/7639926525

Предоставление земельных участков в аренду для строительства автомобильных дорог и объектов транспортной инфраструктуры — с 16:30 до 17:00 https://webconf.mosreg.ru/c/7639926525

Предоставление земельных участков в бессрочное пользование для строительства автомобильных дорог и объектов транспортной инфраструктуры Московской области — с 16:30 до 17:00 https://webconf.mosreg.ru/c/7639926525

Согласование местоположения границ земельных участков со смежными в полосе отвода дорог регионального или межмуниципального значения Московской области — с 16:30 до 17:00 https://webconf.mosreg.ru/c/7639926525

Предварительное согласование предоставления земельных участков, для размещения строящихся и реконструируемых дорог — с 16:30 до 17:00 https://webconf.mosreg.ru/c/7639926525

Выдача согласия на строительство, реконструкцию в границах полосы отвода и придорожной полосы и на присоединение (примыкание) к автомобильным дорогам Московской области — с 17:00 до 18:00 https://webconf.mosreg.ru/c/6918259747

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что для качественного ввода в эксплуатацию дорожных объектов нужна очень грамотная коммуникация с жителями.

По его словам, там, где есть неудобства, конечно, необходимо все объяснять.