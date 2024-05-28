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Эксперты Минтранса Подмосковья 29 мая проведут вебинары по дорогам и транспорту

29 мая специалисты Минтранса Подмосковья традиционно проведут вебинары, чтобы помочь заявителям подать документы на региональном портале госуслуг правильно. Об этом сообщает пресс-служба дорожно-транспортного ведомства.

В рамках вебинаров разъяснят порядок подачи заявок, требования к документам и наиболее частые причины отказа по услугам, которые предоставляются в сфере дорог и транспорта. Все услуги доступны на региональном портале госуслу г uslugi.mosreg.ru.

Предварительная регистрация для участия в вебинарах доступна по ссылкам:

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что тема дорог очень важна, при этом ряд вопросов требует дополнительного разъяснения жителям.

«Весенне-летний-период — это активная фаза ремонтов, капитальных ремонтов дорог, мостов. И сегодня ряд направлений требует дополнительного разъяснения», — уточнил Воробьев в ходе обращения к жителям.