Эксперты: электродепо «Ильинское» дополнит транспортную инфраструктуру Москвы

В столице утвердили проект планировки нового электродепо «Ильинское», которое будет обслуживать поезда строящейся Рублево-Архангельской линии метро, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале . По словам заместителя гендиректора Сервисного центра технического обслуживания подвижного состава Виктора Яковенко, этот объект станет важным элементом в развитии метрополитена Москвы.

Новое депо расположится на участке в северной стороне Новорижского шоссе площадью порядка 19,02 га. К линии будет подходить соединительная ветка длиной около 1,2 км.

Рублево-Архангельская линия метро протянется от Рублево-архангельского за МКАД до Москва-Сити. В перспективе линию продлят до Красногорска. План предусматривает пересадки на БКЛ, Арбатско-Покровскую, Филевскую, Солнцевскую линии метро и на МЦК.

Начальный этап предполагает обслуживание линии на электродепо «Солнцево», а позже — на электродепо «Ильинское».

«Москва-Сити становится ключевой развязкой и транспортным узлом, от которого разделяются новые дороги. Новое депо предоставит не только рабочие места, но и сформирует новую транспортную развязку в уже существующей дорожной инфраструктуре», — сказал автоэксперт, автоюрист Дмитрий Золотов.

Как отметил заместитель генерального директора сервисного центра технического обслуживания подвижного состава Виктор Яковенко, в столице активно идет строительство и реконструкция таких элементов городской инфраструктуры как электродепо.

«Это связано с масштабным развитием сети столичного метрополитена. Сегодня в городе построено уже более 20 электродепо, которые обсуживают подвижной состав. Ежегодно московское метро и электрички МЦК перевозят более 2,2 млрд пассажиров. Это огромная инфраструктура, которая требует постоянного развития. Строительство нового депо „Ильинское“, которое будет обслуживать Рублево-Архангельскую линию, станет важным элементом в развитии метрополитена Москвы», — подчеркнул Яковенко.

Ранее заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов рассказал о проходке второго тоннеля между станциями «Народное Ополчение» и «Бульвара Генерала Карбышева».

«Строительство перегона между двумя станциями Рублево-Архангельской линии метро выполняют тоннелепроходческие щиты „Натали“ и „Виктория“. Работавшая в левом перегонном тоннеле „Натали“ завершила проходку 25 ноября, а прокладывающая правый тоннель перегона „Виктория“ оставила позади большую часть маршрута — до финиша осталось пройти менее 250 м», — отметил Ефимов.