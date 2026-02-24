Эксперт Тимашов объяснил рост цен на шиномонтаж весной

Эксперт Тимашов: с начала 2026 года цены на шиномонтаж выросли на 5–10%

Стоимость услуг шиномонтажа в начале 2026 года выросла на 5–10% из-за увеличения расходов сервисов, сообщил РИАМО заместитель генерального директора по VIP-направлению ГК «Автодом» Роман Тимашов.

«Большинство российских автовладельцев вынуждено менять шины два раза в год. Летние на зимние и обратно. Не считая плановой замены шин или ремонта в следствии повреждения. Шиномонтаж – это услуга, стоимость запасных частей в счете как правило невелика (балансировочные грузы, монтажная паста, пакеты для хранения). Но мы действительно фиксируем рост стоимости на услуги СТО с начала 2026 года на 5-10%», – отметил Тимашов.

Он пояснил, что причины – рост расходов. Налоги ( в том числе НДС), где-то возросшая аренда, необходимость индексации зарплаты, ремонт и обслуживание оборудования (как правило, импортного).

«Весенний шиномонтаж – это растянутый по времени процесс. Часть клиентов устала от шума шипов и торопится установить красивые летние диски, кто-то ездит до середины мая, ожидая «последнего» снега. Как правило, заработать на резком спросе при весеннем шиномонтаже не удается, в отличие от осенне-зимнего периода», – рассказал эксперт.

