Эксперт: Рублево-Архангельская линия метро станет важной транспортной артерией

Подошла к концу проходка тоннеля на участке между станциями «Бульвар Генерала Карбышева» и «Серебряный Бор». Работы выполнялись с помощью щита-гиганта «Лилия» диаметром 10 м, написал в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

«Лилия» прошла 850 м под жилыми кварталами района Хорошево-Мневники. Скоро щит начнет проходку до станции «Строгино» — под поймой Москвы-реки и Большим Строгинским затоном.

«Кроме того, дан старт щитовой проходке правого перегонного тоннеля на участке Рублево-Архангельской линии между станциями „Рублево-Архангельское“ и „Ильинская“. Длина тоннеля, который проложит ТПМК „София“, составит 2,52 км. Всего же длина Рублево-Архангельской ветки — 27,6 км, 12 станций с пересадками на МЦК, Солнцевскую, Филевскую, Арбатско-Покровскую и Большую кольцевую линии метро. Новая линия соединит „Москва-Сити“ с Красногорском», — уточнил градоначальник.

Независимый экономист Андрей Бархота рассказал более подробно о строительстве метро в столице.

«Строительство новых веток Московского метрополитена не останавливается ни на мгновенье. Этому способствуют тщательное планирование расположения новых станций и одновременная эксплуатация сразу нескольких тоннелепроходческих щитов. Рублево-Архангельская ветка станет важной транспортной артерией Московского метрополитена и повысит транспортную доступность новых локаций на западе и северо-западе столицы. С учетом удобных узлов пересадки ежедневное время москвичей в пути может сократиться на 10-15%», — отметил он.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов рассказал, что до 2030 года в Москве планируется построить более 30 станций метро.

«Сейчас метростроевцы возводят 17 станций в разных районах столицы. Так, на будущей Рублево-Архангельской линии строят 8 станций. Три из них — „Звенигородская“, „Народное Ополчение“ и „Бульвар Генерала Карбышева“ — откроются для горожан в составе первого участка нового радиуса. Также работы идут на первых 3 станциях Бирюлевской линии. Это „ЗИЛ“, „Остров Мечты“ и „Кленовый бульвар“. Они создадут сеть пересадок с другими линиями метро и Московским центральным кольцом для интеграции нового радиуса в транспортный каркас города», — заключил вице-мэр.