Эксперт рассказал водителям о правилах торможения в межсезонье

На скорости в 50 км/ч с момента, когда водитель обнаружит опасность на дороге, до момента, когда он отпустит педаль газа или начнет торможение, пройдет 1,2 секунды. За это же время автомобиль приблизится к опасности на 13,9 м. При этом речь идет о реакции опытного водителя, небольшой скорости и благоприятных погодных условиях, сообщил РИАМО эксперт лаборатории тормозных систем Brannor Антон Метеличенко.

«На дороге с нестабильным покрытием даже небольшой обгон связан с высоким риском. Водитель совершает маневр, колеса попадают на лед, и при попытке сбавить скорость или вернуть управление возникает патовая ситуация, когда противостоять возникшей инерции и заносу автомобиля уже невозможно», — рассказал Метеличенко.

Он подчеркнул, что осторожность и бдительность за рулем остаются самой главной и важной рекомендацией для водителей. Эффективность торможения на 80% зависит не от тормозной системы или умных ассистентов в автомобиле, чаще всего возможность вовремя остановиться означает не совершать резких движений, выдерживать правильную дистанцию и сохранять бдительность.

Антиблокировочная система (ABS)

По словам эксперта, в оставшихся 20% эффективного торможения заложены навыки водителя и исправность тормозной системы автомобиля. Может показаться, что современные системы помощи при торможении выполняют всю работу за водителя. Та же система ABS встречается практически на всех современных авто и призвана обеспечить безопасное торможение на грани блокировки колес. При резком нажатии на педаль тормоза электроника быстро увеличивает и снижает давление в тормозных магистралях, отпуская и зажимая колодки, что ощущается по биению педали и характерному хрусту.

ABS оптимизирует торможение, но не отменяет законы физики — на льду или мокрой дороге машина будет останавливаться дольше. Зимой тормозной путь может увеличиваться в 2–3 раза. Важно правильно применять торможение на авто с ABS. В экстренной ситуации система потребует сильного и непрерывного нажатия на педаль тормоза. Держать ее нужно до полной остановки, даже если кажется, что машина тормозит недостаточно быстро.

Также ABS создает эффект «отсутствующего» тормоза — система ослабевает хватку колодок и не дает колесам блокироваться, из-за чего тормозной путь резко возрастает. Водитель в такой ситуации с удивлением наблюдает, как машина мчит прямиком в препятствие без замедления. Поэтому экстренное торможение педалью тормоза лучше применять вместе с торможением двигателем. На автомобиле с АКПП эффект торможения двигателем заметен хуже, но в экстренной ситуации может спасти от столкновения. Если принудительно включить третью и затем вторую передачу автоматической коробки, то машина быстро стабилизирует скорость в районе 40-50 км/ч. Правда, чтобы перевести автомат в ручной режим и выбрать нужные передачи, потребуется больше времени, чем при похожей системе торможения двигателем на авто с МКПП.

Межсезонье

Опасность межсезонья и наступающих холодов связана не только с увеличением тормозного пути на скользкой осенней дороге. Низкие температуры могут привести и к неисправностям самой тормозной системы. Тормозная жидкость может загустеть, что приводит к замедленной реакции педали и сниженной чувствительности. Конденсат и замерзшая вода в трубках и тормозных магистралях может также привести к увеличению тормозного пути.

Не стоит бояться тормозить в дождь. Несмотря на укоренившийся миф о том, что перегретые после активного торможения диски при контакте с дождевой водой деформируются, подтверждений этой теории не найдено. На мокрой дороге следует опасаться аквапланирования на высокой скорости, но бояться тормозить не стоит.

«В любом случае избегайте резких маневров на дороге. И помните, эффективное торможение начинается задолго до нажатия на педаль тормоза — с контроля дистанции, внимания к ситуации на дороге и техническому состоянию вашего авто», — заключил Метеличенко.

