Эксперт рассказал, почему многие россияне не могут закрыть автокредит

В России наблюдается рекордный уровень просроченных автокредитов — все больше заемщиков испытывают трудности с выплатами. Доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко объяснил, почему россияне не могут платить по долгам, сообщает АБН24 .

За девять месяцев 2024 года также произошло значительное увеличение объемов продаж автомобилей — рынок вырос на 73% в денежном эквиваленте. Ожидания повышения цен в результате роста ставок утилизационного сбора способствовали увеличению интереса к приобретению автомобилей и, соответственно, к кредитованию на эти цели. По словам Щербаченко, в условиях спешки люди не всегда могли адекватно оценить свои финансовые ресурсы. Кроме того, стоимость заемных средств также существенно возросла.

«Из-за повышения утилизационного сбора и проблем с трансграничными платежами ожидается, что цены на автомобили вырастут еще на 10–20%. На популярные иностранные модели с двигателями до двух литров стоимость может увеличиться на 300–400 тысяч рублей, а на российские автомобили — на 100–200 тысяч», — отметил эксперт.

Он добавил, что сами кредиты имеют высокую стоимость, и размер ежемесячных выплат возрастает. Также повышенная инфляция могла способствовать уменьшению реальных доходов граждан.

В сентябре объем автокредитов, выданных банками, достиг практически четверти триллиона рублей, установив новый исторический максимум. Ранее в области автокредитования регулирование было довольно слабым. По словам Щербаченко, в условиях роста объема просроченных долгов банки будут стремиться снизить свои риски и адаптировать кредитные условия к меняющейся экономической ситуации.

Это может привести к увеличению требований относительно доходов, а также к более тщательной проверке кредитной истории заемщиков, что усложнит процесс получения кредитов. К примеру, возможно ограничение максимальных сумм автокредитов с целью минимизации рисков. Для тех заемщиков, которые уже сталкиваются с финансовыми трудностями, возможно внедрение программ по реструктуризации долгов, заключил эксперт.