Эксперт рассказал о темпах развития транспортной инфраструктуры в Москве

Как отметил мэр Москвы Сергей Собянин, высокоскоростная железнодорожная магистраль сможет сократить время в пути из Москвы до Санкт-Петербурга в два раза. Протяженность ВСМ составит почти 700 км.

«Это совершенно другой объем перевозок. Но это естественно, потому что две агломерации, большие агломерации, которые включают в себя и области, которые рядом с нами, — Московская и Петербургская — составляют где-то около 40 млн человек. То есть это 30% населения страны. И такая связь между ними, конечно, даст синергию развития наших регионов, не только столичных, но и всех, которые находятся рядом с ними», — сказал градоначальник в эфире телеканала «Москва 24».

По словам Хижняка, политика московских властей, органично встроивших систему МЦК и МЦД в столичный транспортный каркас привела к тому, что наземное метро становится все популярнее, число пассажиров на МЦД с момента запуска выросло почти на 50%.

«Причем увеличился как общий, так и внутренний пассажиропоток. Это происходит за счет того, что все больше москвичей пересаживаются на диаметры с личных авто, метрополитена и наземного транспорта: жители столицы выбирают МЦД, потому что это комфортно, доступно и быстро», — уточнил эксперт.

Также в Москве ведется комплексный ремонт, строительство и модернизация ж/д инфраструктуры, в связи с чем в границах города появится четыре остановочных пункта ВСМ-1: Ленинградский вокзал, станции Рижская, Петровско-Разумовская, Зеленоград-Крюково.

«Это позволит перераспределить пассажирские потоки между разными видами транспорта и обеспечить для них дополнительное удобство при перемещении. Хочется отметить проактивный и продуктивный подход московских властей в части комфорта транспортной инфраструктуры города», — заключил специалист.