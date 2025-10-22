Эксперт рассказал о строительстве станции «Рублево-Архангельское»

В столице продолжается строительство станции «Рублево-Архангельское» будущей Рублево-Архангельской линии метро, сказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Как продвигаются работы

Каждый день на площадке станции «Рублево-Архангельское» работают почти 350 человек. На данный момент они выполняют монолитные и гидроизоляционные работы. Возведение основных монолитных конструкций будущей станции метро началось летом этого года.

«Сейчас работы выполнены почти на 50%: строителями уложено около 15,5 тыс. кубометров железобетона из запланированного объема более чем в 36 тыс. Станцию возводят по индивидуальному плану из-за двух монтажно-щитовых камер в торцах котлована, из которых идут проходки перегонных тоннелей к станциям „Ильинская“ и „Липовая роща“», — поделился вице-мэр.

Реализация мегапроекта без потери качества

Также сооснователь компании «Госвектор.РФ», член Совета, председатель комитета по государственным закупкам Московского регионального отделения «Деловая Россия» Вадим Сапунов заявил, что проект «Рублево-Архангельской» линии — один из ключевых примеров того, как системно выстроена работа Москвы по расширению транспортного каркаса города.

«Мы видим не просто строительство новой ветки метро, а создание полноценного инфраструктурного коридора, который свяжет деловые, жилые и пригородные зоны в единую экономическую систему. Отдельно стоит отметить организацию строительного процесса: применение индивидуальных проектных решений, таких как две монтажно-щитовые камеры, требует высокой управленческой координации и грамотного планирования закупок», — рассказал Сапунов.

По его словам, это пример того, как современные подходы в сфере госзаказов позволяют эффективно использовать бюджет и ускорять реализацию мегапроектов без потери качества. Для строительной отрасли и подрядных организаций подобные проекты задают новые стандарты — от цифровизации документооборота до комплексного контроля сроков и стоимости.

«Это показывает, что в Москве сформирована устойчивая модель взаимодействия государства и бизнеса, где каждый участник понимает свою роль и отвечает за результат. С точки зрения закупочной политики, подобные инфраструктурные программы — важный драйвер для отечественных производителей строительных материалов и оборудования. Это прямая поддержка промышленности и смежных отраслей, что особенно актуально в условиях программы импортозамещения», — прокомментировал эксперт.

Рублево-Архангельская линия длиной 27,6 км с 12 станциями станет важным элементом транспортной системы столицы. Она свяжет деловой центр «Москва-Сити» с жилыми районами северо-запада и Красногорском.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин поручил ускорить темпы строительства Бирюлевской и Рублево-Архангельской линий метро. В 2026–2028 годах планируется ввести 26,9 км линий, 13 станций и одно электродепо метро.

