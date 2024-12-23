Эксперт рассказал о новых схемах автоподстав на дорогах

По словам Ладушкина, сегодня автоподставщики используют более изощренные схемы, чем лет 15 назад, в том числе методы социальной инженерии, как и телефонные мошенники.

Например, классический вариант — водителя провоцируют на ДТП или нарушение правил дорожного движения, пользуясь его невнимательностью, далее требуют компенсацию, иногда угрожают. Как правило, в подставной машине сидит несколько человек, которые психологически давят на жертву, рассказал эксперт.

«После ДТП вам может позвонить якобы представитель страховой компании или сотрудник ГИБДД, который убедительно расскажет о новом порядке подачи заявлений», — отметил Ладушкин.

В процессе разговора мошенники могут попросить назвать код из СМС, который используют для кражи денег с карты жертвы.

Эксперт посоветовал не поддаваться эмоциям и ни в коем случае не называть никакие коды. Страховые компании и ГИБДД никогда не звонят первыми, а только в ответ на ваше заявление, предупредил он.

Удостоверения, которые могут предъявлять мошенники, скорее всего будут липовыми. Поэтому нужно в первую очередь вызвать ГИБДД и ждать в машине, не вступая в разговоры с возможными подставщиками. Если вам нужно выйти, чтобы выставить знак аварийной остановки, лучше взять с собой ценный вещи и закрыть машину, добавил он.