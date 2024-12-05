В 2026 году завершится строительство участка магистрали Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе до МСД, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала Москва 24.

«Сама дорога практически завершена, но ее будут соединять с Московским скоростным диаметром, что позволит автомобилистам быстро и комфортно передвигаться между южными и северными районами города, а также легко выходить на дороги по направлению к Санкт-Петербургу», — объяснил градоначальник.

Старший преподаватель по курсу «Управление дорожным движением» Высшей школы урбанистики, Факультет городского и регионального развития НИУ ВШЭ Андрей Мухортиков поделился подробной информацией об участке магистрали.

«Трасса Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе уже разгружает МКАД в западной и юго-западной части, а после полного открытия в 2026 до Варшавского шоссе снимет нагрузку еще и с Южного участка кольцевой дороги. К тому времени планируют достроить и областную хордовую трассу ЮЛА от М12 до Варшавского шоссе. Вместе эти дороги сформируют полукольцо на удалении 5-8 км от МКАД, которое свяжет напрямую несколько городов Подмосковья и „замкадных“ районов столицы», — уточнил эксперт.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов рассказал о строительстве новых проездов на пересечении Староволынской и Минской улиц.

«Проектом планировки территории предусмотрено строительство четырех проездов общей протяженностью около километра. В соответствии с ППТ появятся подъезды к очистным сооружениям, трансформаторным подстанциям и объекту инженерной инфраструктуры общей длиной 140 метров. Кроме того, будет проведена реконструкция Староволынской улицы на участке протяженностью около 750 метров», — заключил заместитель мэра.