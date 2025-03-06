Эксперт рассказал, как возвращение SsangYong и Hyundai изменит рынок авто

Возвращение любого бренда добавляет конкуренции и дает больше выбора покупателям, но как это отразится на ценах — другой вопрос, сообщил РИАМО автоэксперт Петр Баканов.

«В целом нужно понимать, что возвращение любого бренда добавляет конкуренции и дает больше выбора покупателям. Это хорошо. Но есть и другой момент: цены на автомобили растут по разным причинам, и доступных моделей становится все меньше. Конкуренция усиливается, но не во всех сегментах. С одной стороны, это благо для потребителя — есть из чего выбирать. Это значит, что компании будут бороться за клиентов, возможно, предлагать скидки или более выгодные условия. Но вот как это отразится на ценах — вопрос», — сказал Баканов.

Он добавил, что состоялась презентация бренда KG Mobility. Это, по сути, возрожденная в России марка SsangYong.

«То есть SsangYong официально возвращается на российский рынок с гарантийным обслуживанием, сервисом, запчастями — со всем, что полагается. Это такой первый большой официальный выход», — подчеркнул эксперт.

При этом он отметил, что многие представительства продолжают работать. Например, Subaru, BMW, Suzuki никуда не уходили, но работают «тихо», с минимальным штатом сотрудников, стараясь не привлекать внимания.

Баканов поделился, что есть слухи — не переговоры, а именно разговоры, — что Hyundai тоже хочет возобновить деятельность в России. Для них это огромный рынок, и они не хотят его терять.

«Возвращаясь к теме ценообразования, SsangYong возвращается, но его цены нельзя назвать низкими. Даже компактные модели стоят немало. Вопрос — будет ли он востребован за эти деньги? Надо понимать, что китайцы на рынке прочно закрепились. Можно ли сказать, что они его „оккупировали“? Нет. Просто Россия создала условия, при которых кроме китайских брендов пока никого нет. Выбора у потребителя особо нет», — отметил специалист.

По его мнению, пока общий климат такой: китайские компании получили карт-бланш и пользуются этим по полной.

«Что будет дальше — сложно сказать. Это уже зависит от политической ситуации. Конечно, есть надежда, что какие-то негативные события завершатся и начнется возвращение брендов. Пока можно сказать, что свет в конце тоннеля появился, но конкретики пока нет. Но приятно видеть первые ласточки», — заключил Баканов.