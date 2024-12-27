Эксперт рассказал, как сэкономить на поездке в такси в новогоднюю ночь

Поездки в менее загруженные часы помогут сэкономить на такси в Новый год

В новогоднюю ночь цены на такси в Москве и Санкт-Петербурге традиционно повышаются из-за увеличенного спроса и ограниченного числа водителей на линии. Планирование поездки в менее загруженные часы и каршеринг могут помочь сэкономить, сообщил РИАМО эксперт в области финансирования такспопарков РФ, сооснователь компании Ivitech Артем Москалев.

«Как правило, в новогоднюю ночь мы наблюдаем рост стоимости поездок в 1,5–2,5 раза по сравнению с обычными днями. Например, в столице средняя цена поездки в эконом-классе составит от 800 до 1500 рублей, а в Санкт-Петербурге — от 700 до 1200 рублей. Если выбирать комфорт- или бизнес-класс, расходы могут достигать 2000–4000 рублей», — отметил эксперт.

Чтобы сэкономить, лучше планировать поездки на менее загруженные часы: до 20:00 31 декабря или после 2:30 1 января, когда цены ниже. Также стоит обратить внимание на эконом-класс — в праздничные дни разница с комфортом особенно заметна, советует Москалев. Многие агрегаторы предлагают промокоды и скидки, а в некоторых сервисах доступна возможность выбрать совместную поездку, что позволяет разделить расходы между пассажирами. Кроме того, полезно заранее сравнить цены в нескольких приложениях, чтобы выбрать наиболее выгодный вариант.

По мнению эксперта, аренда каршеринга в новогодние праздники может стать хорошей альтернативой такси. Обычно цены остаются стабильными, так как они не зависят от числа водителей, но повышенный спрос может повлиять на доступность автомобилей.

«Для междугородних поездок, например, из Москвы в Санкт-Петербург, аренда авто эконом-класса обойдется в 3000–6000 рублей за сутки в зависимости от сервиса. Чтобы избежать лишних расходов, бронируйте машину заранее, внимательно изучите условия аренды и ограничения пробега, а перед поездкой проверьте автомобиль на наличие повреждений», — рекомендовал Москалев.