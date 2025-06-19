Эксперт рассказал, как сделать Петербург комфортным для СИМ и пешеходов

Основатель компании InnovaTransport, эксперт в транспортном консалтинге Алексей Смирнов рассказал, как создать в Петербурге комфортные условия для СИМ и пешеходов, сообщает «МК в Санкт-Петербурге» .

По оценке эксперта, в России инфраструктура для СИМ развита на 6 из 10, а в Северной столице — на 4-5 из 10. По большей части эта инфраструктура является велоинфраструктурой, развития которой в стране пока нет. Однако есть города исключения, например, Москва, Казань и Челябинск.

Смирнов привел в пример Амстердам и Копенгаген как велосипедные столицы, служащие образцом для поддержания инфраструктуры для СИМ. В качестве основных принципов специалист назвал наличие стратегии и системный подход, которые позволят инфраструктуре развиваться как единое целое, чтобы велодорожки вели из одной точки в другую, имелись велопереезды и парковки.

На данный момент перспективы развития инфраструктуры в Санкт-Петербурге Смирнов оценил как «туманные», так как пока активных мер не предвидится. Более того, уже второй год в центре города закрыты парковки для самокатов, а без них и смысла передвигаться по центру на СИМ нет.

«Все зависит от того, какие решения примет комитет по транспорту Санкт-­Петербурга. Если будет принято решение развивать инфраструктуру, перспективы изменятся, и ситуация начнет улучшаться. Хочется надеяться, что именно так и будет», — заключил специалист.