Эксперт рассказал, что влияет на выбор авто на вторичном рынке в 2024 году

Рыночные изменения влияют на поведение россиян при выборе автомобиля. Из-за увеличения доли сделок с б/у машинами потребители стали тщательнее подходить к просмотру объявлений. Об этом РИАМО сообщили в пресс-службе Likvi.com.

Продажи автомобилей с пробегом выросли за первые три квартала на 15% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. За это время состоялось около 2,5 миллионов продаж.

Наибольшую долю рынка занимают марки Lada, Toyota и Volkswagen, оставаясь самыми востребованными брендами. Lada удерживает 20% от общего объема продаж. Toyota занимает 14%, а доля Volkswagen составляет около 10% рынка.

Китайские автомобили, такие как Geely и Cheery, также показывают значительный рост — объем их продаж остается на уровне таких немецких брендов, как Mercedes, BMW и Audi, что составляет более 85 тысяч единиц.

Стоимость, за которую автомобиль может быть куплен, выросла почти вдвое c 2022 года. Россияне стали рассматривать авто большей стоимости из-за роста инфляции. По данным Likvi.com, средняя цена б/у автомобиля в России в 2024 году составляет 2,2 миллиона рублей. В 2022 году она равнялась 1,2 миллиона.

Самыми популярными вариантами остаются оптимальные по цене и качеству предложения. Такие показатели, как пробег и возраст, — главные критерии. Чаще продаются машины с пробегом от 71 до 127 тысяч и средним возрастом 10 лет.

Цвет автомобиля также играет важную роль: черные, белые и серые расцветки составляют более 75% всех продаж. На оставшуюся долю приходятся авто синего, серебряного, красного, зеленого и коричневого цвета. Экстравагантные цвета, например, желтый или оранжевый, встречаются редко.

Объявления с большим числом качественных фотографий получают больше просмотров. По таким объявлениям чаще переходят, и тем самым повышается вероятность продажи.

Не менее важно упоминание о техническом состоянии автомобиля: объявления с детальным описанием ремонта и обслуживания фиксируют больше откликов.

«Раньше возможно было достаточно нескольких стандартных снимков, чтобы продать машину. Сейчас же покупатель требует более детальной информации, чтобы оценить состояние автомобиля онлайн. Продавцы, которые не следуют этой тенденции, рискуют отстать от конкурентов. Качественная фотосъемка, демонстрирующая не только внешний вид, но и состояние салона, багажника, двигателя, а также наличие дефектов, — это инвестиция в успешную продажу», — рассказал CEO проекта Likvi.com Александр Коротков.