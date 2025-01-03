Эксперт рассказал, что делать, если сел аккумулятор автомобиля на морозе

Чтобы у автомобилистов в морозы не было проблем с попытками завести машину утром, аккумулятор можно забирать домой или прогревать двигатель ночью, сообщил РИАМО продакт-менеджер компании ENERGON Дмитрий Николаевич.

Рекомендуется проверить уровень заряда аккумулятора, так как низкие температуры значительно снижают его эффективность. Если аккумулятор старый или его емкость недостаточна, лучше заранее заменить его на новый, подходящий для зимних условий.

С наступлением холодов особенно важно правильно подобрать моторное масло. Зимнее масло должно иметь пониженный индекс вязкости. Рекомендуется использовать масла с маркировкой, где первое значение — «ноль», например, синтетические масла 0W40 или 0W50.

«Вот универсальный совет для владельцев всех марок автомобилей: перед тем, как заводить двигатель, рекомендуется либо „помигать“ дальним светом, либо включить какое-либо электрооборудование на несколько минут, чтобы „разбудить“ аккумулятор», — объяснил Николаевич.

Невозможно точно определить, сколько попыток завести автомобиль в мороз будет успешными. Даже новый аккумулятор может не выдержать множества попыток, так как при низких температурах он быстро разряжается и теряет свою емкость. Важно помнить, что стартер не должен вращаться более десяти секунд, иначе он может перегреться.

«Чтобы гарантированно выехать утром, можно воспользоваться двумя проверенными методами. Первый — прогреть двигатель ночью. Второй — взять аккумулятор домой, чтобы он мог обеспечить максимальный ток», — отметил эксперт.

Автомобилистам также напомнили, что желательно заменить тормозные колодки, даже если они не полностью изношены. Основная причина заносов — это различие в тормозных моментах на колесах. Стоит обратить внимание на состояние тормозных цилиндров: если на них есть следы тормозной жидкости, это может указывать на возможность утечки.