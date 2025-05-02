Эксперт прокомментировала открытие галереи между станциями «Текстильщики»

Мост длиной 140 м проходит над Люблинской улицей и железнодорожными путями МЦД-2. Благодаря ему можно быстро пересесть между двумя линиями.

«Ширина пешеходной зоны почти 8 м — в часы пик здесь смогут проходить больше 16 тыс. пассажиров. Чтобы было удобно спускаться в метро, установили восемь эскалаторов. Повесили больше 50 инфракрасных обогревателей — даже в холодное время года в галерее будет тепло. Работа проходила в семь этапов, чтобы не доставлять дополнительные неудобства жителям и не перекрывать улицы и пути МЦД-2», — написал градоначальник.

Одной из основных задач градостроительного развития для любого мегаполиса является развитие транспортной сети. Однако развитие должно проявляться не только в росте показателей протяженности и количества остановочных пунктов транспортной сети, считает генеральный директор архитектурного бюро, градостроитель Юлия Зубарик.

«Это влияет на качество городской среды и качество жизни населения в городе. По этой причине власти мегаполисов должны подходить к вопросу развития транспорта не через увеличение масштабов сети, а через повышение качества и удобство пользования. Новая пешеходная зона имеет ширину почти 8 м и оснащена инфракрасными обогревателями, что позволит пассажирам комфортно осуществлять пересадку даже в холодное время года. Именно обеспечение комфорта пассажиров является основополагающим аспектом в развитии системы общественного транспорта в Москве», — прокомментировала эксперт.

Проект планировки территории утвердили для участка площадью более 20 гектаров.

Ранее заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов рассказал о том, какие изменения планируются на станции метро «Тютчевская».

«В рамках ППТ внеуличный пешеходный переход с пандусами и тактильными указателями соединят с выходом из станции метро „Тютчевская“. Рядом планируется оборудовать подъездную дорогу и два парковочных пространства на 100 мест каждое. Последние будут предназначены в том числе и для маломобильных групп населения. Реализация проекта позволит создать более безопасные условия для перемещения людей в зоне активной транспортной логистики», — подчеркнул Ефимов.

Успехи Москвы в развитии транспортной сети совершенно точно можно назвать примером для остальных мегаполисов. На сегодняшний день транспортная сеть столицы является самой доступной в мире. За последние 15 лет транспортная сеть столицы значительно изменилась не только с точки зрения протяженности, но и во многом с точки зрения качества и удобства пользования.