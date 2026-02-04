Эксперт предупредила о рисках «серого» импорта автомобилей в Россию

Профессор Финансового университета при правительстве РФ Надежда Капустина рассказала о главных рисках при покупке автомобилей за границей, отметив, что использование «серых» схем может привести к серьезным финансовым потерям и уголовной ответственности, сообщает «ФедералПресс» .

Профессор Финансового университета при правительстве РФ Надежда Капустина объяснила, что россияне, покупающие автомобили за рубежом, часто сталкиваются с опасностями при выборе сомнительных схем импорта. По ее словам, неосторожность может привести к доначислениям со стороны таможни, конфискации имущества и даже уголовной ответственности.

«Рынок импорта автомобилей сильно изменился, и сейчас появилось множество посредников, предлагающих привлекательные финансовые схемы для экономии. Однако многие из этих предложений не являются ни законными, ни безопасными для покупателя. Основная ловушка – намеренное занижение таможенной стоимости или использование «серых» схем растаможки через третьи страны. Это создает прямую угрозу того, что впоследствии таможня доначислит платежи, а автомобиль будет арестован», – рассказала Капустина.

Эксперт подчеркнула, что для безопасного ввоза автомобиля необходимо тщательно проверять репутацию посредника, изучать независимые отзывы и запрашивать документы по завершенным сделкам. Надежная компания всегда предоставляет прозрачную калькуляцию расходов, которая фиксируется в договоре.

Капустина рекомендовала выбирать аккредитованных брокеров, использовать аккредитивную форму расчетов и получать все оригиналы документов до окончательной оплаты. Она отметила, что экономия должна достигаться за счет грамотного выбора страны покупки, оптимизации логистики и подбора автомобиля с чистой историей, а не за счет уклонения от платежей.

